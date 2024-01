Benzema revient en Europe, l'OL est dans le coup

Dans : OL.

Karim Benzema n'était pas à la reprise de l'entraînement avec le club d'Al-Ittihad et Marcelo Gallardo a donc décidé de mettre le Ballon d'Or 2022 au placard. Le retour de KB9 en Europe est désormais très probable.

L'histoire d'amour entre Karim Benzema et l'Arabie Saoudite tourne clairement au vinaigre après seulement sept mois. Arrivé l'été dernier en Saudi Pro League en provenance du Real Madrid, l'attaquant français n'avait que du bien à dire de ce transfert vers l'Arabie Saoudite, et plus précisément le club d'Al-Ittihad. Mais après avoir déjà obtenu le départ d'un entraîneur, Nuno Espirito Santo, le joueur français de 36 ans n'a visiblement pas trouvé de quoi se relancer en la personne de Marcelo Gallardo. Depuis quelques semaines, les choses paraissaient compliquées entre le technicien argentin et Karim Benzema, mais ce week-end tout a dégénéré.

Absent pour la reprise de l'entraînement, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais n'est donc pas convoqué pour le stage de son équipe qui débute ce dimanche à Dubaï. Et déjà la carrière saoudienne de Benzema est terminée, son retour en Europe étant annoncé, même si l'entourage du joueur a affirmé dans Marca que ce retard était provoqué par un cyclone qui l'avait coincé sur l'Ile Maurice où il séjournait. Un motif climatique pas validé par les dirigeants saoudiens qui ont rappelé qu'il aurait dû être présent depuis deux ou trois jours.

De quoi forcément relancer toutes les rumeurs et surtout celle d'un incroyable et encore un peu improbable retour à l'Olympique Lyonnais afin de boucler la boucle. S'il ne cite pas l'OL, Nicolo Schira, journaliste italien spécialiste du mercato, révèle que ce coup de chaud entre Al-Ittihad et le Ballon d'Or 2022 confirme que ce dernier veut déjà revenir sur le Vieux Continent. « Karim Benzema aimerait quitter Al-Ittihad pour revenir jouer dans le football européen », annonce Nicolo Schira. Le média argentin TycSports confirme une rupture rapide entre KB9 et Al-Ittihad, et la possible signature d'Angel Correa, l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid pour le remplacer sans délai. Reste désormais à savoir où Karim Benzema peut rebondir en Europe, et c'est là que le nom de l'Olympique Lyonnais est évoqué.

Selon le compte Topskills Sports UK, l'OL serait très attentif à la situation contractuelle de Karim Benzema. « RUPTURE ! Karim Benzema préférerait revenir au football européen, comme l'a d'abord appelé Nico Schira. Lyon garderait un œil sur la situation qu'il traverse en Ligue Saoudienne. Benzema a quitté le Real Madrid pour Al Ittihad avec un transfert gratuit il y a cinq mois », explique le média spécialisé. De son côté, Hugo Guillemet a fait un petit clin d'oeil aussi sur les réseaux sociaux en sortant une photo où il pose avec Karim Benzema. Bien évidemment, tout n'est pas aussi simple que cela, mais du côté des supporters de l'OL on s'est déjà rué sur les réseaux sociaux pour parler de ce qui serait le plus incroyable come-back de l'histoire. Pour les plus jeunes, où ceux qui ont la mémoire courte, on rappellera que Karim Benzema avait quitté l'Olympique Lyonnais en juillet 2009 pour le Real Madrid moyennant 35 millions d'euros. Un départ qui s'était fait par la grande porte. Quatorze ans plus tard, une dernière danse est encore possible.