Arabie Saoudite ‍: Seko Fofana brutalement viré par son club ‍?

Coup de tonnerre en Arabie Saoudite, où Al Nassr pourrait pousser Seko Fofana vers la sortie six mois seulement après son arrivée.

Il y a tout juste six mois, Al Nassr cassait sa tirelire pour s’attacher les services de Seko Fofana, recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Lens. Après deux saisons pleines dans le Nord et une qualification pour la Ligue des Champions avec les Sang et Or, l’international ivoirien a fait le choix financier de rejoindre l’Arabie Saoudite à 28 ans. Une décision que les supporters lensois ont eu du mal à digérer, eux qui comptaient sur leur capitaine emblématique en coupe d’Europe.

Sur le plan économique, Seko Fofana a eu tout bon avec un salaire colossal en Arabie Saoudite. Mais si l’on prend uniquement les critères sportifs en compte, l’ex-joueur de l’Udinese a eu tout faux. Et cela se confirme encore davantage six mois plus tard puisque selon les informations du compte saoudien @Riy_Local, suivi par un demi-million de followers sur les réseaux sociaux, Seko Fofana va tout simplement être chassé du club d’Al-Nassr lors du mercato hivernal.

Et pour cause, le club souhaite inscrire David Ospina à sa place sur la liste des joueurs étrangers autorisés à disputer les matchs de championnat. On le sait, les équipes de Saudi Pro League peuvent recruter autant de joueurs étrangers qu’ils le veulent… mais ils ne peuvent en utiliser que huit en championnat. Or, avec l’inscription de David Ospina, Al Nassr en aura un de trop et c’est donc Seko Fofana qui aurait été désigné pour faire de la place. Une aubaine pour les autres clubs saoudiens… ou pour les clubs européens à la recherche d’un milieu de terrain « box to box ». Du côté des supporters de Lens, on doit logiquement penser sans trop y croire néanmoins à un improbable retour du capitaine Seko. Quoi qu’il en soit, l’ex roc du milieu de terrain lensois va devoir se trouver une porte de sortie au mois de janvier.