Arabie Saoudite ‍: Laurent Blanc soulagé, Karim Benzema l'aime bien

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema compte bien rectifier le tir cette saison sous les couleurs d'Al-Ittihad. Le Ballon d'Or 2022, connu pour avoir la tête de ses entraineurs,veut avancer dans un climat beaucoup plus serein.

La saison passée, Karim Benzema est passé au travers pour ses grands débuts en Arabie saoudite sous les couleurs d'Al-Ittihad. Sa relation avec les supporters n'est pas des meilleures, tout comme elle l'a été avec ses anciens entraineurs. En effet, lors du dernier exercice, Marcelo Gallardo et Nuno Espirito Santo se sont pris le bec avec le Ballon d'Or 2022. Des tensions qui ont fini par nuire à Al-Ittihad, totalement largué dans la course au titre. Conscient que les choses auraient pu mieux se passer, KB9 veut repartir de l'avant. Surtout que ses relations avec le nouvel entraineur du club saoudien, Laurent Blanc, sont très bonnes.

Un Benzema plus revanchard que jamais

Dans des propos sur Canal+, Karim Benzema a en effet affiché ses ambitions pour cette saison. « Cette saison, nos objectifs sont clairs, sans parler de l'année dernière : faire mieux, beaucoup mieux, parce qu'on a la qualité, les joueurs, on a tout pour être dans les meilleures conditions pour faire mieux, se faire plaisir. D'un point de vue personnel, nous voulons aussi faire mieux du début à la fin de la saison et remporter des titres. Laurent Blanc est quelqu'un qui connaît le football, quelqu'un de très proche de ses joueurs. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter et échanger des idées.

Pour lui, qui joue et qui ne joue pas est tout aussi important. C'est bon pour nous, et bon pour moi aussi. Nous avons beaucoup changé cette saison, avec des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés et un nouvel entraîneur. En fait, nous sommes dans la meilleure forme possible. Personnellement, je me sens bien. (...) En Europe, Laurent Blanc est une figure connue, et au Qatar aussi. Ici aussi, on découvre sa philosophie du jeu. C'est un jeu qui commence par l'arrière et construit l'action jusqu'au but adverse. C'est une philosophie que j'aime depuis longtemps maintenant », a notamment indiqué l'ancien du Real Madrid, qui veut mettre tout le monde d'accord après un exercice précédent chaotique malgré ses 13 buts en 29 matchs disputés toutes compétitions confondues.