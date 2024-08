Arabie saoudite ‍: Neymar se sent insulté

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Neymar a répondu à la rumeur le renvoyant au FC Barcelone, et ce de manière très sèche. Le joueur et Al-Hilal dénoncent un manque de respect.

Au coeur d’une rumeur le renvoyant au FC Barcelone pour aider son ancien club à se renforcer cet été, Neymar a d’autres préoccupations en tête. Le meneur de jeu brésilien fait actuellement le forcing pour retrouver le chemin des terrains, après quasiment un an d’absence sur blessure. L’ancien prodige de Santos, parti du PSG l’été dernier pour rejoindre Al-Hilal, a en tout cas fait savoir via son site internet officiel qu’il n’aimait pas du tout ce qui se disait sur lui dans la presse espagnole. Plusieurs médias ibériques ont en effet annoncé que Neymar s’était proposé au Barça pour un retour fracassant, mais que Hansi Flick avait refusé cette idée, sans préciser si c’était pour des raisons extra-sportives, parce qu’il jugeait Neymar incapable d’apporter à son équipe ou parce que sa blessure freinait une telle opération.

Neymar bientôt de retour

Peu importe la raison, tout est faut selon le compte officiel de Neymar, pour qui c’est un manque de respect envers le joueur et son club de sortir de telles « fake news ». « En plus d’être un mensonge, cette nouvelle est un énorme manque de respect pour l'athlète et son club, Al-Hilal. Neymar Jr a un contrat avec le club saoudien, il est heureux à Riyad et va bientôt revenir sur les pelouses pour la joie de ses fans à travers le monde », a prévenu le site gérant les intérêts du joueur brésilien, pour qui il est impossible de l’imaginer ailleurs qu’en Arabie saoudite. De toute façon, avec son contrat en or massif, le « Ney » est absolument intouchable, surtout pour le FC Barcelone et ses finances en grandes difficultés. Seule une prise de parole spectaculaire pour demander son départ pourrait faire changer les choses, mais ce n’est pour le moment pas le cas alors que son retour sur les terrains est espéré pour le mois de septembre.