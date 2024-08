Cristiano Ronaldo bientôt viré d’Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Guyot

Lors de la finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite perdue par Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a eu un comportement qui ne passe pas auprès de certains de ses coéquipiers. Une attitude qui fait réagir dans le Moyen-Orient.

Ces derniers jours, Al-Nassr s’est lourdement incliné en Supercoupe d’Arabie Saoudite contre Al-Hilal (1-4). Une déception pour la formation de Cristiano Ronaldo, qui manque l’occasion de remporter un trophée avec son équipe. Cependant, après cette rencontre dans laquelle CR7 a inscrit l’unique réalisation des siens en toute fin de première période, c’est son attitude qui fait grincer des dents au pays. Pendant la rencontre, le quintuple Ballon d’Or a multiplié les gestes déplacés envers certains de ses coéquipiers, leur faisant clairement comprendre qu’ils étaient en train de passer à côté de leur rencontre. Lors de la cérémonie de remise du trophée, le Portugais n’a pas non plus daigné récupérer sa médaille. Un comportement qui a logiquement fait réagir plusieurs personnalités du football saoudien.

L’attitude de CR7 agace en Arabie Saoudite

Al-Halal took that Cristiano Ronaldo goal personally 😳 pic.twitter.com/BiMNAU1t1J — OneFootball (@OneFootball) August 17, 2024

Légende d’Al-Hilal, Mohamed Al-Daiya s’est insurgé contre CR7 : « L’institution reste plus grande et plus importante, ce que Ronaldo a fait est un manque de respect pour le club. Le leader est censé être un modèle pour ses coéquipiers quand il perd. Ce que Ronaldo a fait était mal, il n’a pas respecté la Fédération saoudienne de football », a-t-il affirmé. De son côté, Abdel Al-Melhem, célèbre consultant du pays, explique que ce comportement déplacé de Cristiano Ronaldo pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase : « J’ai le sentiment que Ronaldo ne jouera pas en Arabie Saoudite la saison prochaine » tandis que le journaliste Fahad Al-Roqi a tancé le joueur sur les réseaux sociaux, en lui faisant comprendre qu’il n’était pas normal de manquer la cérémonie de remise des prix. Nous dirigeons-nous vers une fin d’aventure précipitée pour CR7, 39 ans, en Arabie Saoudite ?