Cristiano Ronaldo appelle Zinédine Zidane au secours

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Si les stars se pressent dans les nombreux clubs du championnat saoudien, personne ne bouscule encore Al-Hilal au sommet de la hiérarchie. Une situation qui irrite Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Le Portugais demande un renfort de poids sur le banc.

Arrivé en Arabie Saoudite en janvier 2023, Cristiano Ronaldo est vite devenu l'emblème de la Saudi Pro League. Néanmoins, s'il est l'homme fort de cette ligue émergente médiatiquement, c'est une toute autre histoire sur le plan sportif. CR7 et son club d'Al-Nassr sont dominés par Al-Hilal. Ce fut le cas lors du dernier championnat lors duquel Al-Hilal a fini invaincu et a devancé Al-Nassr de 14 points. L'été n'a pas changé la donne. Lors de la Supercoupe en ouverture de la saison, Al-Hilal a écrasé Al-Nassr 4-1. Impuissant, Cristiano Ronaldo veut que cela change et vise son propre banc de touche.

Un duo Zidane-CR7 en Arabie Saoudite ?

Alors que l'entraîneur Luis Castro est déjà menacé, Cristiano Ronaldo demande explicitement son changement selon le quotidien espagnol Marca. La star portugaise a déjà le nom de son remplaçant pour ses dirigeants : Zinédine Zidane. CR7 pousse en interne pour que son club attire l'ancien numéro 10 français avec lequel il s'est très bien entendu au Real Madrid. Un souhait d'autant plus pertinent que le directeur sportif d'Al-Nassr est une autre légende des Merengues Fernando Hierro.

🔴 Cristiano Ronaldo a demandé aux dirigeants d'Al-Nassr de recruter Zinédine Zidané au poste d'entraîneur ! 🤯🇸🇦



Toutefois, le plus dur sera de convaincre Zinédine Zidane. Zizou est libre de tout contrat. Candidat au poste de sélectionneur de l'Equipe de France il y a peu, Zidane sait qu'il devra attendre au moins deux ans de plus avant de succéder à Didier Deschamps. Exigeant sur le marché européen, le Français pourrait se laisser tenter par l'Arabie Saoudite avec une proposition salariale démesurée. Le Royaume aurait tout intérêt à le faire. Obtenir Zidane et son image, c'est la meilleure publicité possible pour la Saudi Pro League mais aussi pour la Coupe du monde 2034 qui devrait se dérouler dans le pays. Visage du Mondial qatari en 2022, Zidane n'en serait pas à son coup d'essai dans ce domaine.