Moussa Dembélé reçoit une mauvaise nouvelle

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

En pleine phase de préparation avec le club saoudien d'Al-Ettifaq, où il a signé après son départ de l'OL, Moussa Dembélé a appris une mauvaise nouvelle.

Les footballeurs professionnels le savent, ils ont tout intérêt à se faire discret concernant leurs habitudes, et notamment l'endroit où ils résident. Ces dernières années, plusieurs joueurs ont été victimes de cambrioleurs bien renseignés, Le Parisien expliquant que les policiers avaient même saisi des listes d'adresses de footballeurs lors d'une récente affaire. Dernier en date à subir la visite de malfrats, Moussa Dembélé, l'attaquant de 28 ans qui évolue actuellement en Arabie Saoudite, mais a conservé son domicile en région parisienne. En effet, un ami de l'ancien joueur de l'OL a constaté que la maison du joueur, en pleine phase de préparation estivale avec son club, avait été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi.

Les footballeurs sont ciblés par les braqueurs

Selon le quotidien francilien, les malfaiteurs ont pris le temps de bien fouiller la maison du joueur et sont repartis avec des bijoux et des vêtements de luxe avant de s'enfuir en dérobant la voiture de Moussa Dembélé. Cette dernière a été retrouvée dans un parking à Paris, et cela d'autant plus aisément qu'elle était équipée d'une balise destinée à éviter que ce genre de véhicule disparaisse sans laisser des traces. Pour l'instant, les malfaiteurs sont toujours dans la nature, mais les enquêteurs se demandent si cette affaire n'est pas à relier aux cambriolages commis chez le père de Kingsley Coman, et quelques jours avant chez la maman d'Adrien Rabiot.

En effet, concernant Coman, la police avait interpellé cinq jeunes, et ces derniers fréquentaient des groupes sur Telegram où les adresses de plusieurs joueurs circulaient librement, donnant ainsi des idées aux malfrats. Pour en revenir à Moussa Dembélé, pour l'instant aucune estimation du larcin n'a été faite, le joueur étant actuellement en Arabie Saoudite.