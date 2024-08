Cristiano Ronaldo, son divorce est déjà réglé

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple depuis de nombreuses années désormais. Les deux tourtereaux se sont néanmoins déjà préparés au pire.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez est l'un des couples les plus connus de la planète football. Les deux stars ont construit au fil du temps un empire et ont désormais une vie de famille bien remplie du côté de l'Arabie saoudite. Mais voilà, dans un couple, tout peut se passer et il est important de rapidement anticiper et sécuriser son avenir. Dans leur cas, tout est déjà prévu en cas de séparation prochaine, alors que pas mal de rumeurs tournent autour de leur relation. Le magazine TV GUIA croit d'ailleurs savoir qu'en cas de séparation avec CR7, Georgina Rodriguez hériterait d'un énorme pactole.

Cristiano Ronaldo a dû signer un contrat bien clair avec sa compagne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Le média affirme en effet que l'Argentine a fait signer un contrat à Cristiano Ronaldo, l'obligeant à lui verser la modique somme de 100 000 euros par mois à vie. La jeune femme de 30 ans serait aussi l'heureuse propriétaire de la Villa Ronaldo à Madrid, domaine de 4000 mètres carrés. TV GUIA précise que cet arrangement un peu particulier a pour but de donner un avenir financier assuré à Georgina Rodriguez et a été scellé quelque temps après la naissance d'Alana Martina, enfant du couple. On n'en est pas encore là mais tout est déjà ficelé. Pour rappel, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont ensemble depuis 7 ans maintenant. L'Argentine a su se faire de son côté une place dans le monde des réseaux sociaux, jusqu'à devenir une star à part entière. Elle compte près de 62 millions de followers sur son compte Instagram. De quoi également lui permettre de générer des revenus suffisants pour être sereine sur son avenir.