Affaire ‍: Neymar rattrapé par un scandale sexuel

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure à un genou l’année dernière, Neymar devrait bientôt reprendre la compétition. Mais attendant, le milieu offensif d’Al-Hilal doit gérer une nouvelle affaire. Une femme hongroise le désigne en tant que père de sa fille âgée de 10 ans. Et lui réclame maintenant une pension mensuelle.

Nouvelle affaire extra-sportive pour Neymar. Habitué aux scandales, le Brésilien se retrouve ciblé par les accusations de Gabriella Gaspar. Cette femme hongroise assure que le milieu offensif d’Al-Hilal est le père de sa fille, Jazmin Zoé, âgée de 10 ans. Le mannequin explique qu’elle avait rencontré le joueur à Santa Cruz de La Sierra, en Bolivie, pendant une trêve internationale en avril 2013. La plaignante aurait tenté de joindre Neymar depuis 2022, en vain. D’où sa démarche auprès de la justice.

Un quatrième enfant pour Neymar ?

Gabriella Gaspar a en effet demandé aux autorités un test ADN afin de prouver ses déclarations. Et si les examens confirment sa version, le mannequin réclamera une pension d’environ 30 000 euros par mois à Neymar, en plus d’une compensation pour avoir élevé sa fille seule pendant 10 ans. On comprend mieux pourquoi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était si difficile à joindre… D’autant que l’international auriverde a déjà une vie de famille bien remplie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Papa de Davi Lucca depuis 12 ans, le meneur de jeu a accueilli sa première fille Mavie à l’automne dernier, avant la naissance d’Helena le 3 juillet. Neymar pourrait donc se retrouver avec un quatrième enfant si les démarches de Gabriella Gaspar aboutissent. Un souci dont le joueur le plus cher de l’histoire se serait bien passé étant donné sa situation. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre dernier, l’ami de Lionel Messi devrait bientôt reprendre la compétition en Arabie Saoudite. Autant dire que cette affaire n’est pas sa priorité du moment.