Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite dévoile son projet XXL, il y a un problème

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite a avancé sur l'un des grands objectifs du pays de ces prochaines années dans le monde du football. Et c'est bien loin des préoccupations sur la vente de l'OM au Royaume du Golfe.

Désireux d’investir comme jamais un pays ne l’avait fait dans le sport, l’Arabie Saoudite a ciblé le football depuis quelques années. Le rachat d’un club de Premier League avec Newcastle en est le point d’orgue sur les investissements en Europe, mais la montée en puissance de la Saudi Pro League avec des recrues d’ampleur depuis deux ans, dont Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Sadio Mané, a aussi marqué les esprits. Tout se met en place dans l’univers du « soft power » pour préparer le prochain grand projet. Et non, ce n’est a priori pas le rachat de l’Olympique de Marseille des mains de Frank McCourt, même si des clubs sont bien dans le viseur de l’Arabie Saoudite, notamment en France où Bordeaux, Monaco et même le Red Star sont surveillés.

𝑼𝒏 𝒅𝒊𝒎𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒖 𝑷𝒂𝒏𝒊𝒆𝒓 ☀️



Le climat marseillais, le numéro 1️⃣3️⃣, la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi... Au coeur de la première journée phocéenne de 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗸 𝗖𝗼𝗿𝗻𝗲𝗹𝗶𝘂𝘀 🎥🇨🇦 pic.twitter.com/2uc3zXLjzL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 5, 2024

Mais ces derniers jours, l’Arabie Saoudite, seul pays candidat en lice pour l’organisation de la Coupe du monde 2034 devant le désistement de tous ses concurrents, a tout de même bien du remplir un dossier complet pour se voir attribuer la compétition phare du football dans 10 ans. Et les premiers éléments ont été dévoilés conjointement par la FIFA et l’Arabie Saoudite, avec notamment les stades qui vont accueillir les matchs. Pour faire face à toutes les rencontres, le Royaume va utiliser 15 stades, dont quasiment tous seront construits pour l’occasion. Comme au Qatar en 2022, il y a ensuite de grandes chances que les stades soient très peu utilisés, détruits ou laissés à l’abandon mais c’est un problème secondaire aux yeux des instances du football.

Des projets fous en Arabie Saoudite

Pour le moment, la liste des stades a été dévoilée, et il y aura quelques bijoux d’architecture créés par des spécialistes du genre, et notamment ce stade fascinant situé dans la ville futuriste, et pas encore construite, de The Lime et qui sera situé à 350 mètres d’altitude au-dessus de la mer rouge. Le stade sera uniquement alimenté par des énergies renouvelables comme le vent et l’énergie solaire, et pourra accueillir 45.000 personnes. Cela même si les promesses du dossier de candidature ne valent que pour ceux qui les croient.

Cet énorme projet présenté par la fédération saoudienne de football représente désormais la principale préoccupation des autorités saoudiennes, ce qui n’empêche bien évidemment pas d’investir dans le football au pays ou en Europe. Mais avec 11 stades à construire, et la rénovation de 132 sites pour accueillir les 48 équipes de la future Coupe du monde, le Royaume du Golfe s’est fixé des objectifs à l’image de sa démesure.