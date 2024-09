Arabie Saoudite ‍: Neymar à la traîne, son entraîneur veut l'écarter

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure au genou gauche l’année dernière, Neymar n’a toujours pas repris la compétition. Le milieu offensif d’Al-Hilal pourrait patienter jusqu’en janvier prochain si ses dirigeants suivent l’avis de l’entraîneur Jorge Jesus.

La Saudi Pro League a rouvert ses portes et Neymar manque toujours à l’appel. Peu de temps après sa signature l’été dernier, le milieu offensif d’Al-Hilal avait subi une grave blessure. Le Brésilien était victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, recruté pour environ 90 millions d’euros, n’avait disputé que cinq matchs sous ses nouvelles couleurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Depuis, la star du championnat saoudien travaille dans l’ombre pour revenir le plus vite possible. Mais les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes et Neymar pourrait être laissé de côté jusqu’en janvier. Egalement en cause, la règle qui stipule que les clubs de la Saudi Pro League ont le droit d’inscrire huit joueurs étrangers pour jouer en championnat. Au sein de son effectif, Al-Hilal possède neuf éléments dans ce cas, ce qui implique le sacrifice de l’un d’entre eux. Le nom de l’ancien Marseillais Renan Lodi a été cité avec insistance depuis quelques jours.

Neymar de retour en janvier ?

Mais d’après le média portugais Record, c’est plutôt Neymar qui pourrait en faire les frais. L’idée viendrait de l’entraîneur d’Al-Hilal Jorge Jesus qui constate que le meneur de jeu accumule un certain retard par rapport aux délais prévus. L’ami de Lionel Messi pourrait simplement reprendre l’entraînement en novembre, avant de disputer deux ou trois matchs jusqu’à la trêve hivernale en décembre. Dans ces conditions, Jorge Jesus préférerait utiliser le latéral gauche et attendre la deuxième partie de saison pour inscrire Neymar. Reste à savoir ce qu’en pensent les dirigeants d’Al-Hilal qui ont jusqu’à lundi pour donner leur liste définitive à la ligue locale.