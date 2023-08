Arabie Saoudite ‍: Mohamed Salah arrive, Cristiano Ronaldo peut trembler

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Arrivé en janvier dernier à Al Nassr, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le mieux payé d'Arabie saoudite, et donc de la planète football. Depuis, de nombreuses stars ont rejoint le Portugais. Un club saoudien est même prêt à permettre à Mohamed Salah de détrôner CR7.

Cet été, Liverpool a clairement mis fin à un cycle. Après le départ de Sadio Mané il y a un an, ce sont Jordan Henderson, capitaine historique du club, ainsi que Fabinho, James Milner et Roberto Firmino qui ont quitté les Reds. Dans l'ère Jurgen Klopp, Mohamed Salah est l'un des derniers rescapés. Considéré comme une véritable légende à Anfiled, l'Égyptien est très courtisé par des clubs saoudiens. S'il a pour le moment refusé de quitter l'Angleterre, le joueur de 31 ans pourrait être tenté par l'Arabie saoudite car une offre XXL est en préparation. En effet, selon les informations de Relevo, Al-Ittihad s'apprête à formuler une offre gigantesque pour convaincre Salah de quitter Liverpool. L'attaquant deviendrait par la même occasion, le joueur le mieux payé du pays, devant un certain Cristiano Ronaldo.

Salah courtisé par l'Arabie saoudite, CR7 est menacé

Avec un salaire d'environ 200 millions d'euros par an, Cristiano Ronaldo est de loin, le joueur le mieux payé au monde. Pourtant, Al-Ittihad qui a déjà recruté Fabinho, Kanté mais surtout Karim Benzema, aimerait faire en sorte que Salah détrône le Portugais. Le club entraîné par Nuno Espírito Santo est persuadé que l'offre financière ainsi que la possibilité d'évoluer dans un pays musulman pourront convaincre Salah de quitter Liverpool. Le clan du joueur a même déjà rencontré Al-Ittihad, au cours d'une réunion au sommet à Dubaï, où l'ancien joueur de Chelsea s'est vu proposer le plus gros salaire de la planète. L'idée est séduisante sur le papier pour le natif de Basyoun qui réfléchit sérieusement à partir du club anglais. Il faudra toutefois parvenir à satisfaire les exigences de Liverpool car il est peu probable que le club du Merseyside accepte si facilement de vendre son meilleur joueur. Mohamed Salah est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Liverpool, et sa valeur est estimée à 65 millions d'euros. Pour y remédier, le club de Djebbah serait prêt à poser 100 millions d'euros sur la table afin de faire craquer les Reds.