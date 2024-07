Neymar, une première date évoquée pour son retour

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Blessé depuis le mois d'octobre, Neymar prend son temps pour revenir à 100 %. Son club le ménage, mais son retour sur les terrains est quand même attendu avec impatience.

En pleine préparation pour la prochaine saison, Al-Hilal commencera la défense de son titre sans Neymar. Sa recrue vedette de l’été dernier n’a disputé que cinq matchs la saison passée avant de se blesser gravement avec la sélection brésilienne et de manquer déjà 10 mois de compétition. Néanmoins, selon ESPN Brazil, l’espoir est bien là de revoir le « Ney » fouler les pelouses prochainement. Selon les dernières indiscrétions en provenance d’Arabie Saoudite, l’ancien joueur du PSG pourrait reprendre l’entrainement au début du mois de septembre, et ainsi être opérationnel quelques semaines plus tard, fin septembre. Un scénario qui prend en compte une prudence absolue bien évidemment, puisque le meneur de jeu devait être absent entre 10 et 11 mois, et que cela fera un an qu’il s’est blessé au genou à la mi-octobre. Le timing est donc celui prévu, même si par le passé, Neymar avait toujours tenté de revenir plus tôt lors de ses précédentes sérieuses blessures. Le Brésilien a cette fois-ci pris son temps pour être enfin opérationnel.

Un match du 3 octobre dans le viseur ?

Neymar no treino de hoje do Al Hilal. 💙⚡️ pic.twitter.com/upFecexiB8 — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 26, 2024

Le championnat d’Arabie Saoudite, dont son club est champion en titre, reprend le 22 août, et les supporters ont désormais une date en tête en rêvant de le voir fouler à nouveau les terrains pour le 3 octobre, et le match contre Al-Ahli de Riyad Mahrez et Roberto Firmino. Revenu ces derniers jours en Arabie saoudite, Neymar s’entraîne pour le moment à part, mais la presse brésilienne évoque une alternance des séances avec et sans ballon, et surtout aucun retour négatif sur son opération au genou, ce qui est forcément bon présage pour ceux qui espèrent revoir un Neymar à un bon niveau en Arabie saoudite, même si ce ne sera plus le brésilien virevoltant de Santos, du Barça, ou même de ses deux premières années au PSG.