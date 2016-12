Real Madrid : Un départ majeur pour la Chine qui pourrait faire très mal

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Ce n’est pas le joueur dont on parle le plus quand on évoque le jeu de son équipe, mais pour certains, il aurait presque mérité d’être le Ballon d’Or 2016.

Pepe, déterminant dans la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, a été extrêmement décisif l’été dernier dans le titre européen conquis par le Portugal, en sauvant à de nombreuses reprises son équipe sur le plan défensif. Souvent caractérisé comme un central avant tout physique, Pepe enchaine les saisons pleines au Real Madrid, mais est le seul titulaire de l’effectif à ne pas avoir reçu d’offre de prolongation. Un message que le joueur aurait bien compris, et qui a de grandes chances de se traduire par un départ en Chine dès cet hiver.

Selon Marca, Pepe a « un pied et demi » au Hebei Fortune de Manuel Pellegrini, l’ancien coach de Manchester City, mais aussi du Real Madrid. Le club chinois lui offrirait un salaire tout rond de 10 ME net d’impôts, soit plus du double de ce qu’il touche actuellement au Real Madrid. Cette offre pourrait donc provoquer son départ imminent, même si le joueur donnerait quelques jours au club merengue pour lui proposer un contrat de deux ans, lui qui à 33 ans, puisqu’il souhaite avant tout prolonger au sein de la Maison Blanche. Dans le contraire, il partira faire Fortune à Hebei.