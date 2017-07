PSG-ASM : Fabinho, Mbappé, Vasilyev et Al-Khelaïfi se sont mis à table

Dans : Mercato, PSG, Monaco.

Championne de France à la surprise générale car personne ne misait sur elle au début de la saison dernière, l’AS Monaco s’attendait forcément à se faire ravir quelques-uns de ses meilleurs joueurs.

Mais dans deux dossiers que le PSG suit de près, le club de la Principauté se montre intraitable. L’ASM n’a aucune intention de renforcer un concurrent direct, et l’a fait savoir de manière directe. Pour prendre le pouls entre quatre yeux, Nasser Al-Khelaïfi est descendu sur le Rocher jeudi soir pour diner dans un grand restaurant de Monte-Carlo, annoncent notamment Le Parisien et RMC. Au menu, des discussions qui ont tourné principalement autour de Fabinho. La présence de son agent, Jorge Mendes, n’était forcément pas anodine, et le PSG a pu réitérer de vive voix son intérêt pour le milieu de terrain brésilien, que Leonardo Jardim juge toutefois indispensable. La discussion aurait été cordiale, même si pour le moment, le dirigeant qatari n’a pas trouvé d’ouverture pour convaincre Monaco de lui lâcher son joueur, qui serait lui d’ores et déjà partant pour rejoindre Paris.

L’autre sujet évoqué était bien sûr la situation de Kylian Mbappé, courtisé en Espagne, en Angleterre, mais aussi bien évidemment par le PSG. Là aussi, aucune avancée concrète, si ce n’est que la tendance a été confirmée : celle de voir le jeune attaquant prolonger pour rester encore une saison en Principauté, et confirmer son talent tout en poursuivant sa progression. Dès lors, les enchères pourraient être ouvertes pour l’été 2018. Nasser Al-Khelaïfi n’avait en tout cas pas besoin de ce diner au restaurant pour savoir que pour s’offrir l’un des deux joyaux de Monaco, l’addition risquerait d’être très salée pour son club.