Officiel : Leonardo Bonucci passe de la Juve au Milan AC !

C’est peut-être le transfert le plus surprenant, par sa rapidité et sa forme, de l’été. Leonardo Bonucci a bouclé en 24 heures chrono son arrivée au Milan AC en provenance de la Juventus, où il évoluait depuis 2010. Le défenseur central international italien fait l’objet d’un transfert à hauteur de 40 ME, et quitte donc le multiple champion d’Italie pour rejoindre une formation lombarde aussi dépensière qu’ambitieuse.