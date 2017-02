MU : Une opération de 138 ME pour recruter Griezmann ?

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Pour attirer Antoine Griezmann dans ses filets lors du prochain mercato estival, Manchester United est prêt à faire des folies financières.

Depuis le temps que la rumeur circule, ce n'est plus une surprise, mais le club mancunien a fait de l'attaquant français sa prochaine priorité estivale. Et pour recruter le troisième du dernier Ballon d'Or, MU ne lésinera pas sur les moyens. En effet, d'après les informations du Mirror, le club de José Mourinho envisage de faire une première offre de 70 millions d'euros pour tenter de convaincre l'Atlético Madrid, qui a pourtant fixé une clause libératoire de 100 ME. Pour devenir la prochaine « marquee summer signing », Grizi devrait se voir offrir un contrat de quatre ans assorti d'un salaire astronomique de 1,4 ME par mois, soit près de 17 ME par an.

Selon la presse anglaise, le meilleur joueur du dernier Euro serait déjà favorable à ce transfert à Manchester, où il retrouverait son ami Paul Pogba, puisqu'il réaliserait son rêve d'enfant, lui qui était fan de David Beckham. Pour rendre ce mariage possible, même en cas de non-qualification de MU pour la prochaine Ligue des Champions, Manchester United ambitionne donc de mettre le paquet... tout en laissant partir le légendaire Wayne Rooney.