Mercato : Le Barça a enfin trouvé le remplaçant de Dani Alves

Toujours à la recherche du remplaçant de Dani Alves depuis l'été 2016, Barcelone a enfin trouvé la perle rare. Après avoir échoué dans le dossier Hector Bellerin, Arsenal ne souhaitant pas vendre son latéral droit espagnol cet été, le Barça a activé son plan B... avec réussite. Puisque Nelson Semedo arrive ce vendredi à Barcelone pour signer un contrat de 5 ans au FCB. Pour s'attacher les services du Portugais, le club catalan aurait offert 30 ME au Benfica.

[BREAKING NEWS] Agreement with Benfica to sign Nélson Semedo, pending medical tests tomorrow in Barcelona https://t.co/o5ldP2I5ke pic.twitter.com/JjQdQ3q1pF