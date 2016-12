Mercato : Klopp taille Oscar et ça retombe par erreur sur Draxler...

Dans : Mercato, Bundesliga, PSG, Ligue 1.

Jurgen Klopp serait-il en plein burn-out alors que le mercato va commencer dans une semaine ? L'entraîneur allemand de Liverpool, club qui rappelons le appartient à un milliardaire américain et dont la valeur est estimée par Forbes à plus d'un milliard d'euros, commence à s'agacer que des joueurs refusent l'offre des Reds et fassent d'autres choix. Dernier épisode en date, la signature d'Oscar qui a quitté Chelsea pour la Chine et salaire monstrueux de 470.000 euros par...semaine. Sans que l'on sache pourquoi et comment, internet a relayé l'information en indiquant, à tort, que Jurgen Klopp parlait de Julian Draxler.

Car les propos du coach des Reds visait juste Oscar et pas le renfort du PSG. « On croit que si quelqu'un est uniquement motivé par l'argent, à un certain point, quand il aura besoin de montrer du caractère, il ne le fera pas. Les joueurs doivent savoir qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent ici, de façon raisonnable, mais nous ne ferons pas de folies. On veut convaincre les joueurs du caractère spécial de ce club, a expliqué Jurgen Klopp, qui insiste sur ce thème de la monnaie. Je peux vous dire que nous ne voulons pas motiver les joueurs avec de l'argent, mais plutôt avec la direction que nous prenons. »