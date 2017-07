Mercato : Gradel prépare son retour, deux clubs sur les rangs

Dans : Mercato, Ligue 1, TFC, FC Nantes.

Ancien trublion offensif de Saint-Etienne, avec qui il avait notamment réalisé une épatante saison en 2014-15, atteignant le total de 17 buts, Max-Alain Gradel est en perdition totale du côté de Bournemouth.

Depuis sa grosse blessure dans la foulée de son arrivée, l’Ivoirien n’a jamais retrouvé sa place, et est annoncé sur le départ depuis plus d’un an. A 29 ans, le champion d’Afrique 2015 n’a plus de temps à perdre et pourrait bien revenir en France, où sa cote reste optimale. Selon The Sun, deux clubs sont sur les rangs. Il s’agit de Toulouse, qui a un gros appétit en ce qui concerne son renforcement offensif, et de Nantes, qui souhaite également mettre des moyens à disposition de son nouvel entraineur Claudio Ranieri. Sous contrat jusqu’en juin 2019, Gradel a vu sa valeur lourdement chuter, et pourrait être recruté pour un montant estimé à 6 ME.