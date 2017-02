L1 : Le derby pour les Verts, la crise et deux rouges pour l'OL

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Dans le 102e derby de l’histoire en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a plongé l'Olympique Lyonnais dans la crise grâce à une victoire pleine d'efficacité au Chaudron (2-0). Le club du Forez revient ainsi à une unité de son ennemi.

Après un début de match électrique, les Verts allaient prendre le dessus sur les Gones. Monnet-Paquet profitait effectivement d'une erreur défensive rhodanienne pour ouvrir rapidement la marque du gauche sur une passe de Saivet (1-0 à la 9e). L'OL était ensuite tout proche de l'égalisation, mais Tolisso butait sur la transversale (13e)... Un véritable coup du sort juste avant le but du break d'Hamouma, qui marquait dans le but vide après avoir éliminé Lopes suite à une passe de Soderlund (2-0 à la 23e).

Au retour des vestiaires, Lyon revenait avec d'autres intentions, mais le nouvel entrant Ghezzal (47e), puis Memphis (54e) et Valbuena (71e) tombaient tous sur un grand Moulin... La fin de match était totalement houleuse avec les expulsions de Ghezzal (90+2e) et de Tolisso (90+3e) côté lyonnais, mais c'est bien Saint-Etienne qui décrochait la timbale régionale en plongeant dans le doute l'OL (2-0). Avec cette troisième défaite en quatre matchs de L1, Lyon est toujours quatrième, mais à 12 points du podium avec un match en moins... De son côté, l'ASSE enchaîne un troisième succès de rang en L1, conforte sa cinquième place après les revers de ses poursuivants et revient même à un point de son rival lyonnais.