ASSE-OL : Leur atout numéro 1 est KO, les Verts ont du répondant

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Si offensivement, l’AS Saint-Etienne n’est pas l’équipe la plus effrayante de France, les Verts sont toujours dans la course pour les places européennes grâce à leur défense de fer. Loïc Perrin en stratège et combattant, et surtout Stéphane Ruffier en dernier rempart parfois littéralement infranchissable. Une efficacité et une régularité au plus haut niveau qui provoquent l’admiration de Jérémy Janot, ancien titulaire du poste qui a très souvent subi les foudres de l’OL dans les derbys des grandes années lyonnaises. Mais pour « Spiderman », l’absence de Stéphane Ruffier, toujours blessé, ne sera pas insurmontable pour les Verts, qui peuvent s’appuyer en un remplaçant de premier choix avec Jessy Moulin.

« C'est la suprématie régionale qui va être en jeu, une fois de plus. C'est la première date qu'on regarde au début de la saison. Là, en plus, il y a un enjeu sportif parce que les deux équipes jouent une qualification en Europe. Stéphane Ruffier est le meilleur gardien du championnat de France, mais Jessy Moulin est un très bon gardien qui réalise un bon intérim. Il serait titulaire dans plus d'un club de Ligue 1. Je suis sûr qu'il va faire un vrai bon match, comme il le fait depuis qu'il remplace Stéphane », a expliqué Janot sur TF1. Il est vrai que dans les Coupes comme en L1, Moulin a pour le moment su en effet répondre présent alors qu’il ne comptait qu’une poignée de matchs en 10 ans de présence chez les Verts.