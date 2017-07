Sextape de Valbuena : Benzema gagne en Cassation !

Dans : Info, OL.

C'est un nouveau rebondissement de taille dans la fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, la Cour de Cassation a décidé ce mardi après-midi que Karim Benzema et Karim Zenati étaient en droit de contester la manière dont l'enquête de police s'était déroulée. L'attaquant français du Real Madrid et son meilleur ami estimaient qu'un policier, qui s'était fait passer pour un intermédiaire dans cette affaire de présumé chantage à la sextape, était allé trop loin dans son rôle, poussant volontairement Benzema et Zenati à endosser un rôle qu'ils n'avaient pas.

Dans un premier temps, la Cour d'Appel de Versailles avait refusé les arguments des deux amis, lesquels avaient décidé d'aller en Cassation. Et c'est cette dernière, qui a cette fois accueilli favorablement les arguments de leurs avocats. Une décision qui remet donc en cause l'intégralité de l'enquête et donc la suite de la procédure.