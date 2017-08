Lionel Messi peut avoir honte des invités à son mariage

Dans : Info, Liga.

La presse argentine ne décolère ce mardi après que des révélations soient sorties sur le récent mariage de Lionel Messi. Le 30 juin dernier, la star du FC Barcelone et sa future épouse avaient convié 260 personnes à cette occasion. Et plutôt qu'une cafetière en inox ou un robot-ménager, le couple avait demandé aux invités de faire des dons à l'association Techo, qui oeuvre pour loger des personnes en difficulté en Argentine. Et, dans un souci de transparence, cet organisme de bienfaisance vient de publier les résultats de cette quête.

L'appel aux dons lancé par Lionel Messi et sa femme a rapporté 9.500 euros soit 36,50 euros par personne. Et en Argentine, cela est considéré comme une honte dans la mesure où les 260 invités étaient tous plutôt à classer dans la catégories des riches et même des très riches. Les médias argentins rapportent ainsi que Gerard Piqué et Shakira ont dépensé ce soir-là 12.000 euros dans un casino qui avait été réservé pour les invités des mariés. Malgré cette polémique, Techo a remercié Lionel Messi en précisant que ces dons avaient permis de rénover 10 maisons.