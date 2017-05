Le joueur le mieux payé au monde ? Cristiano Ronaldo, Messi, c'est Lavezzi !

Dans : Foot Mondial.

Malgré leurs beaux discours, les joueurs transférés dans le championnat chinois ne se déplacent pas pour le projet sportif. Leurs ambitions sont surtout financières, ce qui peut se comprendre au vu des chiffres annoncés.

Arrivé au Shanghai Shenhua en décembre dernier, Carlos Tévez a signé pour un salaire annuel brut de 38 M€ ! Un montant ahurissant et pourtant insuffisant pour devenir le joueur le mieux payé au monde. Car le maître en la matière ne joue pas dans la même cour. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit ni de Cristiano Ronaldo ni de Lionel Messi.

On parle plutôt d’Ezequiel Lavezzi. Passé du Paris Saint-Germain au Hebei China Fortune à l’hiver 2016, l’Argentin avait obtenu un salaire de 50 M€ par an ! Autrement dit, l’ancien Napolitain gagne environ 943 000 euros par semaine, ou près de 93 euros par minute, si l'on en croit les révélations des Football Leaks. Un contrat évidemment accordé pour la notoriété de « Pocho » et non pour son talent. En effet, Lavezzi n’a disputé que 15 matchs depuis son arrivée. Bilan : deux buts et trois passes décisives...