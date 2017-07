Confed Cup : L'Allemagne reste le maître du monde

Dans : Foot Mondial, Bundesliga.

À un an de la Coupe du Monde 2018, l'Allemagne s'est adjugée la Coupe des Confédérations en Russie aux dépens du Chili ce dimanche soir (0-1).

Pour sa grande finale, la Coupe des Confédérations proposait une véritable opposition de style entre l’expérience sud-américaine et la jeunesse européenne. Dans un début de match débridé, le Chili prenait les choses en main, mais Vidal (4e, 18e), Vargas (13e) et Alexis Sanchez (19e) butaient sur Ter Stegen. Et sur sa première occasion, la Mannschaft ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque. Profitant d'une grossière erreur de Diaz, Werner récupérait la balle à l'entrée de la surface chilienne avant de la glisser vers Stindl, qui n'avait plus qu'à pousser le cuir dans le but vide (0-1 à la 20e). Suite à ce premier but, les débats s'équilibraient, avec des opportunités d'Aranguiz (24e), de Vargas (74e), de Sagal (81e) et d'Alexis Sanchez (90+4e) côté chilien, de Draxler (40e, 56e) et de Goretzka (45e) côte allemand, mais faute d'adresse, personne ne retrouvait le chemin des filets, et tout le monde en restait donc là (0-1).

L'Allemagne remporte donc la première Coupe des Confédérations de son histoire, alors que La Roja échoue en finale pour sa première participation. Mais le vainqueur de la Copa América 2015 peut se rassurer en se disant qu'il a laissé le statut de chat noir à l'Allemagne, puisqu'aucun vainqueur des neuf éditions de la Confed Cup n'a remporté le Mondial dans la foulée.