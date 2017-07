CAN : La Coupe d'Afrique en janvier, c'est terminé

Dans : Foot Mondial.

Jeudi, la Confédération Africaine de Football a décidé de révolutionner sa fameuse Coupe d'Afrique des Nations, en prenant deux décisions majeures. Si le passage de 16 à 24 nations représentées à la prochaine CAN 2019 au Cameroun ne surprendra personne - sauf ceux qui n'aiment pas les calculs pour les places de meilleur troisième - le changement de calendrier va satisfaire les clubs européens. En effet, le prochain tournoi africain se déroulera à l'inter-saison entre juin et juillet, et non plus en janvier comme cela était le cas jusqu’à présent. Un changement de taille, qui permettra de se calquer sur les calendriers européens.