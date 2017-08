Real : Salaire, primes… Zidane touche le jackpot et va prolonger

Dans : Liga, Foot Europeen.

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe avec le Real Madrid, la deuxième consécutive, l’entraîneur Zinédine Zidane donne entière satisfaction à ses dirigeants.

Le club madrilène n’a pas réfléchi très longtemps pour lui offrir une récompense, à savoir une prolongation de contrat. Et selon une source du quotidien As, ce nouveau bail serait déjà officiel en interne. « Comme pour Isco, on cherche le bon moment pour l'annoncer, parce que c'est officiel depuis le moment où Zidane à validé son nouveau contrat, a relayé le média espagnol. Zidane est content d'avoir finalement prolongé pour trois et non pour deux ans, et il accorde beaucoup d'importance à la confiance du président. »

Avant l’annonce du patron Florentino Pérez, le Français serait donc déjà sous contrat jusqu’en 2020. Au passage, Zidane en profite pour percevoir des revenus à la hauteur de son nouveau statut. En effet, le coach merengue, qui gagnait 4,35 M€ par an, touchera quasiment 8 M€ en comptant des primes d’objectifs doublés par rapport à celles des joueurs madrilènes. Il faut dire que l’ancien international tricolore est devenu le quatrième entraîneur le plus titré de l’histoire du Real avec six trophées en 20 mois. Cela valait bien un contrat revu à la hausse.