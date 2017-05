Real Madrid : Cristiano Ronaldo vise encore des énormes records

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce dimanche soir, lors de sa confrontation face au FC Séville, le Real Madrid et Cristiano Ronaldo ont l’occasion d'écrire deux nouvelles pages d’histoire.

Depuis que Zinédine Zidane est arrivé sur son banc de touche, le Real Madrid a retrouvé ses lettres de noblesses. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, les Merengue ne sont plus qu'à une marche du doublé, avant la finale contre la Juventus. Mais en attendant ce rendez-vous européen, la Maison Blanche peut gagner la Liga. Et cela passera d'abord par une victoire contre Séville au Bernabeu. Lors de cette rencontre, le Real et Cristiano Ronaldo peuvent d'ailleurs s'adjuger deux nouveaux records.

L'attaquant portugais pourrait d'abord atteindre la barre des 400 réalisations sous le maillot blanc. Ce nouveau record a tout pour tomber puisque Séville est la victime préférée de CR7, qui a marqué 23 fois face aux Andalous en 16 matchs. S'il fait trembler les filets, le Ballon d'Or pourrait écrire l'histoire de sa formation puisque le Real peut marquer dans un 62e match de suite, une performance qui serait inédite devant le Bayern 2013-2014. Durant cette période de 384 jours, les Merengue ont inscrit 2,7 buts par match et Cristiano Ronaldo a marqué à 39 reprises. Quand les planètes s'alignent, les records peuvent donc tomber !