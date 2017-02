Le plus célèbre fan du Real rêve de prendre le pouvoir

Alors que son oncle Miguel Angel Nadal a porté les couleurs du FC Barcelone, le tennisman Rafael Nadal est un grand supporter du rival : le Real Madrid.

L’Espagnol a déjà été aperçu au stade Santiago Bernabeu à de nombreuses reprises, aux côtés du président Florentino Pérez bien sûr. Mais à force, « Rafa » s’est visiblement habitué à la loge présidentielle… Dans un entretien accordé à El Mundo, le nonuple vainqueur de Roland-Garros a confié qu’il se verrait bien diriger le club madrilène.

« Nous sommes très bien comme nous sommes, nous avons un grand président en ce moment et je ne pense pas que le Real Madrid ait besoin de moi. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur, a osé Rafael Nadal. En parler maintenant est utopiste. Si vous me demandez si j'aimerais l'être, bien sûr que oui, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ça va se faire. » Passer de légende du tennis à président du Real Madrid, la reconversion serait plutôt surprenante.