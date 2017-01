Cristiano Ronaldo reçoit son Trophée, et glisse un mot à Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Elu meilleur joueur de l’année 2016 par la FIFA, Cristiano Ronaldo a savouré ce nouveau trophée qui fait certes quelque peu doublon avec le Ballon d’Or. Mais quand on aime, on ne compte pas et cela récompense surtout la magnifique année de l’international portugais. Pour cette récompense où il était en balance avec Antoine Griezmann et Lionel Messi dans cette finale à trois, CR7 avait très largement les faveurs des pronostics. L’Argentin, qui venait de jouer dimanche soir et avait un autre match mercredi en Coupe face à Bilbao, n’était pas présent pour cette remise de prix, et visiblement, cela a chagriné son éternel rival.

« J’aurais aimé que Lionel Messi et toute l’équipe du FC Barcelone soient présents, mais ils ont un match de Coupe important à préparer ce mercredi », a glissé l’attaquant madrilène, qui se souvient bien évidemment qu’il avait essuyé une flopée de critiques en zappant la cérémonie du Ballon d’Or en 2011, sachant que Lionel Messi allait l’emporter. Si depuis, les deux hommes s’entendent de manière cordiale, la petite remarque a tout de même fait mouche.