Cristiano Ronaldo a déjà une main sur le Ballon d’Or

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pour un entraîneur, avoir un joueur comme Cristiano Ronaldo dans son effectif est un pur bonheur. Et ce n’est pas Zinédine Zidane qui dira le contraire.

A chaque conférence de presse, le coach du Real Madrid n’est jamais avare en compliments sur le Portugais. Autant dire que le Français était inspiré ce vendredi, soit trois jours après le triplé de CR7 contre l’Atlético Madrid (3-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Lancé sur le thème du Ballon d’Or, Zidane a presque décerné l’édition 2017 à Cristiano Ronaldo, n’en déplaise à ses nombreux détracteurs.

« C'est mon avis. Le mérite lui revient. Comme il a gagné déjà plusieurs Ballons d'Or, je pense qu'il est proche du prochain, oui, a estimé le technicien. Le respect, il l'a. De la part de tous les supporters du Real, de la part du club, de son entraîneur évidemment, et de ses partenaires, ce qui est le plus important. Cristiano, on l'adore ou pas, il n'y a pas de juste milieu, et il le sait. » Inarrêtable sur la scène européenne, l’ancien joueur de Manchester United devra tout de même attendre quelques mois avant de savoir s’il remportera son cinquième Ballon d’Or.