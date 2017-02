Barça : Comment Umtiti s'est mis Enrique dans la poche

Dans : Liga, Foot Europeen.

Parmi les nombreuses recrues du FC Barcelone l’été dernier, un seul joueur parvient vraiment à bousculer la hiérarchie. Il s’agit de Samuel Umtiti (23 ans).

Malgré la concurrence de Gerard Piqué et Javier Mascherano, le défenseur central français joue régulièrement et ne déçoit jamais son entraîneur Luis Enrique, qui apprécie sa solidité et la qualité de sa relance. Mais surtout, le technicien espagnol admire l’état d’esprit de l’ancien Lyonnais qui, contrairement à beaucoup d’autres joueurs, ne se repose pas sur ses acquis.

« Samuel s'est très bien adapté, d'abord en raison de ses qualités physiques, tactiques et techniques. Mais cela se joue aussi dans la tête, a expliqué le coach blaugrana. Malheureusement, beaucoup de joueurs vont dans des grands clubs, comme Barcelone ou Madrid et vous attendez beaucoup de choses d'eux et ils n'y parviennent pas. Ce n'est pas le cas de Samuel Umtiti. Il ne souhaite pas être aussi bon qu'à Lyon : il veut progresser encore et encore. » A ce rythme, Umtiti deviendra incontournable dans la charnière centrale du Barça.