Atlético : Un transfert au Real Madrid ? C'est mort balance Griezmann

Dans : Liga, Mercato.

Buteur décisif avec l’Atlético face au Real samedi au Bernabeu (1-1), Antoine Griezmann a évoqué un potentiel transfert vers l'ennemi madrilène.

L'année dernière, Antoine Griezmann a été élu troisième meilleur joueur du monde au Ballon d'Or derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Par conséquent, tous les plus grands clubs européens rêvent d'accueillir l'attaquant français au sein de leur effectif. Et le Real Madrid de Zinédine Zidane fait partie des courtisans. Sauf que malgré les rumeurs persistantes l'envoyant chez les Merengue à partir de 2018, Grizi sait que la rivalité entre les deux clubs, qui ont noué un pacte de non-agression, rend cette transaction impossible...

« On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Mais un saut de l’Atlético vers le Real, je ne sais pas si c’est faisable. Très, très peu de joueurs l’ont fait, donc je pense que c’est mort. Je ne peux pas dire non ou oui, parce que sinon je serai dans la merde. Je n'exclus rien pour l'avenir, mais je suis heureux ici. Comme je dis souvent, je suis ici. Quand on parle du Real et de l'Atlético, ce n'est pas beau pour les supporters ou le club. Je continue mon travail, je profite du foot et je suis heureux sur le terrain comme on l'a vu aujourd'hui », a lancé le buteur tricolore, qui a en tout cas montré samedi dans le derby qu'il avait déjà ses repères à Santiago Bernabeu.