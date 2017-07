Officiel : Lemoine quitte l'ASSE et signe 4 ans à Lorient

Dans : ASSE, Mercato, Lorient, Ligue 2.

Dans un communiqué l'ASSE et le FC Lorient ont annoncé ce mardi midi le transfert de Fabien Lemoine, qui quitte Saint-Etienne après 226 matches joués sous le maillot des Verts. Le milieu de terrain a signé un contrat jusqu'en 2021 avec les Merlus.

« Le projet que le FC Lorient m’a proposé est très intéressant. Nous sommes en relation depuis quelques temps avec le club et j’ai pu échanger longuement avec Mickaël Landreau et le Président. C’est un choix réfléchi, je suis très heureux de venir jouer chez les Merlus et de revenir en Bretagne. Je vais essayer d’apporter mon expérience à un groupe qui a un fort potentiel », a confié le joueur de 30 ans, formé au Stade Rennais.