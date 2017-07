Mercato : Rocheteau exige de la patience aux supporters de l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a bien avancé sur deux dossier lors de ces derniers jours, puisque les Verts devraient rapidement enregistrer les signatures d'Assane Dioussé, en provenance d'Empoli, et ensuite de Massadio Haidara, latéral gauche qui évoluait à Newcastle. Mais, Dominique Rocheteau l'a bien compris, les supporters de l'ASSE estiment que si Oscar Garcia réclame des joueurs supplémentaires, alors les dirigeants doivent lui donner. Le directeur sportif de l'AS Saint-Etienne tient quand même à rappeler que tout n'est pas si simple dans un mercato.

Et Dominique Rocheteau de demander un poil de patience. « Je comprends l'impatience des supporters. Mais le marché des transferts dure trois mois et tu ne fais pas venir de bons joueurs comme ça. Comme eux, j'ai envie de retrouver la Coupe d’Europe. Mais là aussi, la concurrence est rude », avoue, dans L’Equipe, l’ancien joueur stéphanois, bien conscient que l’ASSE doit être malin lors de ce marché des transferts faute d’un budget permettant des folies. Il reste encore un mois aux Verts pour finir leurs emplettes, et ils ont bien l'intention d'en profiter.