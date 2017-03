ASSE : Veretout refuse de se mouiller pour le mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Prêté par Aston Villa à l'AS Saint-Etienne l'été dernier, Jordan Veretout ne sait pas de quoi sera fait son avenir, d'autant plus que le club de Birmingham, sauf miracle, ne remontera pas en Premier League. Les Verts n'ayant pas d'option d'achat concernant le milieu de terrain de 24 ans, le plus grand flou règne dans ce dossier.

Mais, interrogé sur son désir de rester à l'ASSE, Jordan Veretout n'est pas non plus décidé, même s'il admet bien se sentir au sein de la formation de Christophe Galtier. « Je suis très bien ici et ma famille aussi. Saint-Étienne, c’est un bon club pour moi. On me fait confiance. C’est un très grand club, avec de grands supporters. On me pose souvent la question, de plus en plus, mais il reste huit matches. Je suis concentré sur notre fin de saison. Mon avenir, j’y penserai après. On aura les vacances pour en discuter. Rester à “Sainté”, je ne dis pas non, ni oui. Mais je veux juste penser au foot et on verra après la dernière journée comment ça va se passer », avoue, sur ButFootballClub, Jordan Veretout, qui va donc attendre la fin de saison avant de prendre une décision. Du moins si les dirigeants d’Aston Villa lui permettent d’avoir le choix.