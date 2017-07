ASSE : Veretout prêt à larguer les Verts pour la Viola ou Malaga !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Déjà embarqué dans un dossier compliqué avec Yann Karamoh, les dirigeants stéphanois semblent également devoir composer avec une concurrence virulente et motivée concernant Jordan Veretout. Alors que le joueur d'Aston Villa était attendu ce mercredi à l'Etrat afin de parapher un contrat pour les quatre prochaines saisons, le rendez-vous entre l'AS Saint-Etienne et Veretout aurait été repoussé sine die. Et si le joueur prêté cette année par le club de Birmingham à l'ASSE n'est pas venu, c'est que depuis la Fiorentina serait arrivé en force.

En effet, la Viola aurait proposé 7ME à Aston Villa pour obtenir la signature du milieu de terrain. Et Jordan Veretout ne serait pas du tout insensible à l'offre du club de Florence. De même, Malaga est également venu aux renseignements, et du côté du joueur ces deux offres étrangères auraient la priorité sur celle de l'AS Saint-Etienne. De quoi sérieusement rafraichir l'ambiance alors que le deal semblait imminent entre l'ancien nantais et l'ASSE.