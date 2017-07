ASSE : Veretout, Karamoh... Les clubs italiens plombent les Verts

Dans : ASSE, Mercato, Serie A, SMC.

En quête de nouveaux renforts au cours de ce mercato estival, l'AS Saint-Etienne roule sur un chemin semé d'embûches...

« J’attends encore quatre ou cinq recrues ». Le 9 juillet dernier, Oscar Garcia faisait cette demande à ses dirigeants. Mais deux semaines plus tard, le compteur des arrivées est toujours bloqué à deux, suite aux signatures de Janko et de Diony. Pourtant, les Verts ne chôment pas, mais ils font face à plusieurs épreuves douloureuses dans leurs dossiers chauds. Cela a d'abord été le cas avec Jordan Veretout. Tout proche d'être transféré définitivement à l'ASSE en début de semaine, le milieu de terrain semble finalement se diriger vers la Fiorentina. Mais les galères de Sainté ne s’arrêtent pas là...

En effet, alors que la direction stéphanoise pensait tenir le bon bout avec Yann Karamoh, l'arrivée de l'Inter Milan dans les négociations est en train de tout chambouler, surtout que Luciano Spalletti en a fait sa priorité offensive. Désireux de quitter Caen à un an de la fin de son contrat, l'attaquant français souhaite passer un cap en allant à l’étranger. Et les Nerazzurri pourraient donc lui permettre de réaliser son rêve. Selon TF1, le club italien s'est même déplacé en Normandie jeudi pour formuler une offre de 5 ME au Stade Malherbe. Si Caen espère récupérer 8 ME dans cette affaire, toutes les parties semblent tirer dans le même sens, et un accord pourrait bien être trouvé dans les prochains jours. Autant dire que l'avant-centre de 19 ans ne rejoindra pas l'ASSE cet été...