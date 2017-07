ASSE : Vangioni passe sous le nez des Verts

Dans : ASSE, Mercato, Serie A, Foot Mondial.

Annoncé dans le viseur de l'AS Saint-Etienne durant ce mercato, Leonel Vangioni ne devrait pas venir en Ligue 1 cet été.

Oscar Garcia ne cesse de le répéter depuis plusieurs jours, mais le club stéphanois a bel et bien besoin de recruter quatre ou cinq nouveaux joueurs, soit au moins un par ligne, avant le début de la saison. En défense, et malgré l'arrivée de Saidy Janko au poste de latéral droit en provenance du Celtic, les Verts attendent au moins un renfort en charnière centrale. Si plusieurs noms sont évoqués, comme celui de Marcel Tisserand, la piste menant à Leonel Vangioni est sortie de terre le week-end dernier. Mais celle-ci semble d'ores et déjà à mettre de côté...

Selon nos informations, l'actuel défenseur du Milan AC est bien parti pour s'engager avec les Tigres de Monterrey. Plus dans les plans du club italien pour la saison prochaine, le défenseur argentin de 30 ans ne devrait donc pas venir dans le Forez cet été. Le club mexicain de Gignac a d'ores et déjà fait une offre, qui pourrait bien être acceptée par le joueur et le Milan AC. Ce qui signifie donc que l'ASSE va devoir tracer sa route dans le dossier Vangioni. Pas sûr que cela plaise à Garcia.