ASSE : Une très mauvaise nouvelle est tombée pour les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour cet hiver, l’AS Saint-Etienne a quasiment renoncé à faire venir Andy Delort, et vient en plus de perdre un joueur offensif pour plus longtemps que prévu.

Alors qu’il espérait encore éviter l’opération, Oussama Tannane s’est rendu à l’évidence avec sa pubalgie tenace et les résultats des derniers examens. L’ailier marocain va devoir passer sur le billard et sera absent pour encore trois mois. Autant dire que saison est quasiment terminée, lui qui ne pourra pas revenir avant le début du mois de mai. Les Verts sont en tout cas fixés, et n’auront probablement pas le choix lors de la dernière semaine du marché des transferts. Etant donné l’indigence offensive des derniers matchs ainsi que les blessures à répétition de Soderlund et Béric, Christophe Galtier a désespérément besoin de nouveaux joueurs en attaque.