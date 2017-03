ASSE : Une révolution au centre de formation ? L'ASSE dément !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après avoir démenti officiellement samedi les rumeurs d'un gros coup de moins bien relationnel entre Romand Romeyer et Christophe Galtier, c'est cette fois les bruits sur le départ en fin de saison du directeur du centre de formation qui ont été balayés par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Du côté des Verts, on ne souhaite pas laisser passer des rumeurs erronées.

« L’AS Saint-Etienne dément fermement l’information selon laquelle Bernard David, actuel Directeur du centre de formation, quittera son poste en fin de saison. L’ASSE nie également tout contact avec Jean-Marc Nobilo. Bernard David et Julien Sablé ont d’ailleurs présenté au Conseil de surveillance et au Directoire du club un projet innovant pour conforter la politique de formation et permettre l’épanouissement de jeunes joueurs au plus haut niveau avec le groupe professionnel. La formation constitue en effet l’un des axes de développement majeurs du club », précise, dans un communiqué, l’ASSE, les Verts étant clairement déterminés à miser énormément sur la formation histoire de ne pas avoir en permanence la tête au mercato pour suppléer les manques de leur effectif. Mais à priori, il n'y aura donc pas de révolution l'été prochain, seulement quelques retouches.