ASSE : Une pépite brésilienne en Russie, les Verts prospectent

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Après avoir subi un cuisant échec dans le dossier Jordan Veretout, l'AS Saint-Etienne a trouvé une nouvelle proie durant ce mercato estival.

Pour renforcer son entrejeu en vue de la saison prochaine, le club stéphanois avait comme priorité absolue de recruter Jordan Veretout. Mais suite à un bon prêt chez les Verts, l'ancien milieu de terrain de Nantes a signé à la Fiorentina cette semaine. Oscar Garcia a donc dû remettre les compteurs à zéro en cherchant une nouvelle cible. Et le technicien espagnol pourrait trouver son bonheur en Russie. Selon France Football, Sainté est effectivement intéressé par Hernani.

Arrivé l'hiver dernier au Zénith Saint-Pétersbourg en provenance de l'Atlético Paranaense pour 8 ME à la demande de Mircea Lucescu, le milieu relayeur n'est plus dans les plans de Roberto Mancini, le nouveau coach. Par conséquent, son départ de Russie semble inéluctable. Et l'ASSE a donc décidé de tenter sa chance en proposant une offre de prêt pour le joueur de 23 ans. Si celle-ci convient au Zénith et à l'ancien international brésilien U17, Saint-Etienne réaliserait un joli coup sur le marché des transferts. Oscar Garcia ne demande que cela, lui qui voit son équipe en difficulté durant la préparation estivale, et notamment lors de la défaite face au MHSC mercredi (0-1).