ASSE : Un indésirable a des offres pour partir au mercato

Pas du tout dans les plans d'Oscar Garcia à Saint-Etienne cette saison, Alexander Söderlund ne devrait pas faire de vieux os chez les Verts. Relégué dans la hiérarchie derrière Diony, Bamba et Beric, l'attaquant norvégien dispose d'un bon de sortie. Et selon RMC, plusieurs clubs venus d'Allemagne et de Norvège sont intéressés par le profil du buteur de 30 ans. L'ASSE a même reçu plusieurs offres de prêt, mais le club du Forez espère vendre un joueur acheté 2 ME en 2016 dans un transfert sec ou dans un prêt avec prise en charge intégrale du salaire.