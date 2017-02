ASSE : Un banni de Galtier savoure sa revanche

Dans : ASSE, Ligue 1.

Placardisé dans la réserve de l'AS Saint-Etienne depuis plusieurs mois, Benjamin Corgnet a effectué son retour en Ligue 1 dimanche contre Lorient (4-0). Un véritable soulagement pour le joueur de 29 ans...

Après trois saisons plus ou moins pleines du côté de Saint-Etienne, Benjamin Corgnet connaît une saison noire. S'il a bouché les trous en début de saison, contre Bordeaux (3-2) en août et Anderlecht en Europa League (1-1) en septembre, Benjamin Corgnet était placé en réserve depuis près de cinq mois... Mais dimanche, lors de la belle victoire de l'ASSE contre son ancienne équipe de Lorient, le numéro 8 des Verts a refoulé la pelouse du Chaudron en remplaçant Monnet-Paquet à huit minutes du coup de sifflet final. Une entrée en jeu synonyme de délivrance pour le milieu de terrain, laissé pour compte par Christophe Galtier...

« J’espérais rentrer en jeu. Le scénario du match a facilité cela. Mais le plus important était de revivre dans ce groupe. Ce sont des sensations, des émotions qui manquent quand on est souvent avec la réserve. Ça commençait à être long. Je me disais que j’allais peut-être finir sur ça à Saint-Étienne et ça ne m’enchantait pas. Maintenant, j’espère continuer. Il reste encore quelques mois. J’espère pouvoir apporter le maximum à mon équipe et me donner aux entraînements pour montrer au coach que je veux encore y être », a lancé, dans les colonnes du Progrès, Corgnet, qui espère désormais réintégré le groupe stéphanois pour de bon.