ASSE : Un attaquant va signer, la recrue surprise des Verts

Dans : ASSE, Mercato, EAG.

En marge de l’arrivée de Rémy Cabella, l’AS Saint-Etienne va réaliser un autre coup en ce dernier jour du marché des transferts.

En effet, Le Progrès indique qu’un accord a été trouvé pour la venue de Yanis Salibur, qui était tout de même un pion offensif important du dispositif d’Antoine Kombouaré à Guingamp. Le joueur a pris la direction du Forez par avion, et devrait arriver en fin d’après-midi pour passer sa visite médicale et s’engager, sans que l’on sache pour le moment s’il s’agit d’un prêt ou d’un transfert. A 26 ans, le natif de Saint-Denis formé à Lille avait pourtant vu son club refuser toutes les offres au mois de juillet, l’En Avant réclamant même jusqu’à 10 ME pour le laisser filer.