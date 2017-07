ASSE : Saivet se fait tailler en mode XXL

Dans : ASSE, Premier League, Ligue 1.

Désormais sans club et visiblement bien parti pour prendre une année sabbatique, Christophe Galtier n’a pas réussi à qualifier le club Stéphanois pour l’Europa League. Il faut dire que les recrues de l’été 2016 n’ont pas forcément aidé le natif de Marseille à récolter les résultats espérés en début de saison avec. En interview pour France Football, l’ancien coach de l’ASSE cible notamment Henri Saivet, prêté par Newcastle et qui n’a pas franchement brillé dans le Forez la saison passée.

« Je n’ai jamais trouvé de “playmaker” à la Boudebouz, à la Sanson ou à la Gourcuff. Je pensais l’avoir trouvé avec Henri Saivet. Mais s’il n’a pas joué en Angleterre, maintenant, je sais pourquoi : il n’a plus faim. Du tout… On l’avait perdu de vue, on est restés sur ce qu’il avait fait contre nous avec Bordeaux du temps de Willy Sagnol et de René Lobello. Mais le Henri de Bordeaux et le Henri de l’Angleterre, ce n’était plus le même » a déploré l’ancien coach de l’ASSE. Reste désormais à voir si l’international sénégalais, sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2021, entre dans les plans de Rafael Benitez, pour la saison prochaine en Premier League.