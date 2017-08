ASSE : Sainté sait qu'à la fin les plus riches gagneront

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après trois journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a fait le score parfait avec trois victoires. Autrement dit, les Verts tiennent le rythme infernal déjà mené par les grosses cylindrées de notre championnat. Forcément, Oscar Garcia est satisfait de voir son équipe être au top en ce début de saison. Mais le nouvel entraîneur de l'ASSE ne se fait pas d'illusion sur le long terme. Pour lui, les clubs les plus riches finiront pas faire la différence, mais en attendant le coach stéphanois veut que ses joueurs donnent tout.

« Le travail donne chaque jour de la confiance, mais notre force est l’humilité et si on continue comme ça, on ne pourra rien nous reprocher. C’est ce que je veux. Que mes joueurs dorment bien parce qu’ils auront tout donné en match et à l’entraînement. Il y aura des équipes meilleures que nous parce qu’elles ont beaucoup d’argent, beaucoup acheté, mais nous on doit travailler avec confiance. Je veux que mon équipe progresse chaque jour. Nous ne sommes au top en rien », a expliqué Oscar Garcia, qui en attendant s’est déjà mis les supporters de l’AS Saint-Etienne dans la poche.