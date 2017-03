ASSE : Rocheteau sait pourquoi Sainté est au-dessus du lot

Dans : ASSE, Ligue 1.

A chaque match à l’extérieur, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne en profitent pour rencontrer leurs supporters qui n’habitent pas dans le Forez.

Dimanche dernier, c’était donc au tour des fans stéphanois de Dijon. L’occasion pour Dominique Rocheteau de se livrer. Suivi par un journaliste du Bien Public, le coordinateur sportif des Verts a expliqué les raisons de son retour à Sainté. Et surtout pourquoi l’ASSE était si particulière en France.

« A Saint-Etienne, on essaie de faire perdurer nos valeurs, a confié la légende du club. L’amour du maillot en fait partie. On a montré cet exemple-là. Aujourd’hui, l’argent prime. C’est le nerf de la guerre mais on persiste à croire qu’il n’y a pas que ça. A Saint-Etienne, on tient à cette image. On est attaché à cette proximité avec nos supporters notamment. Je ne sais pas si les autres clubs le font mais certainement pas comme nous. »

Rocheteau et l’ASSE, c’est loin d’être terminé

« J’ai été agent, j’ai organisé des stages pour les gamins, j’ai créé une académie au Vietnam, etc. Ce sont des expériences marquantes. Aujourd’hui, je me sens bien dans le monde du foot quand on aborde l’aspect footballistique, l’aspect du jeu. Pour le reste… A Saint-Etienne, je travaille depuis sept ans avec des gens que j’apprécie. Sans ça, j’aurais arrêté depuis longtemps. J’attache beaucoup d’importance aux relations humaines. C’est pour ça que je poursuis l’aventure et j’espère que ça continuera encore longtemps », a annoncé Rocheteau, qui ne s’imagine pas travailler pour un autre club.