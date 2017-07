ASSE : Rocheteau évoque trois pistes chaudes au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Quelle semaine pour l’AS Saint-Etienne, qui pensait bien réaliser deux jolis coups en faisant signer Jordan Veretout et Yoan Karamoh.

Pour le milieu de terrain d’Aston Villa, c’est fini puisqu’il a fait savoir sa décision aux dirigeants des Verts, et devrait s’engager prochainement avec la Fiorentina. En ce qui concerne l’ailier de Caen, l’espoir demeure même si la versatilité du joueur, alors qu’un accord a été trouvé avec le club normand, complique sérieusement la tache. « C’est un joueur qui nous intéresse, nous sommes prêts à investir sur lui encore à ce jour, mais comme beaucoup de clubs. De gros clubs. Nous avons de bons rapports avec Caen, c’est pourquoi nous n’entrerons pas dans certaines pratiques… », a fait savoir en marge de la conférence de presse un Dominique Rocheteau qui préfère refuser de faire signer un joueur que de se livrer à une surenchère permanente.

Karamoh est donc toujours officiellement visé, tout comme Nampalys Mendy (à droite sur la photo ) au milieu de terrain, et Leonel Vangioni en arrière gauche. « Nos deux priorités sont un milieu et un arrière gauche. Concernant Mendy, ce n’est pas un dossier qui peut aboutir tout de suite mais plutôt en fin de mercato, si son club n’arrive pas à le transférer auparavant. Vangioni ? C’est là aussi un joueur qui nous intéresse mais d’autres clubs aussi le suivent de près… Nous avons plusieurs autres options au poste de latéral gauche », a prévenu l’Ange Vert via But ! Outre ces pistes connues, d’autres sont donc à l’étude, et notamment celles qu’Oscar Garcia a déjà proposé au club, et qui ont été retenues.